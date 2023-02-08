Прокуратура внесла представление директору хабаровской школы №49 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прокуратура проверила школу №49 после сообщений о том, что в кабинетах учебного заведения дети вынуждены заниматься в куртках, чтобы не замерзнуть. Оказалось, что в двух классах температура была ниже нормы.

- Занятия в этих помещениях вынужденно прекратили. Причиной холода стала плохая теплоизоляция стен, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Чтобы утеплить кабинеты, нужно провести ремонт в школе. Так как учреждение не было подготовлено к зиме должным образом, директору было внесено представление. Прокуратура взяла на контроль решение проблемы. Занятия в этих кабинетах возобновятся после устранения нарушений.

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