Прокуратура внесла представление директору хабаровской школы №49
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Прокуратура проверила школу №49 после сообщений о том, что в кабинетах учебного заведения дети вынуждены заниматься в куртках, чтобы не замерзнуть. Оказалось, что в двух классах температура была ниже нормы.
- Занятия в этих помещениях вынужденно прекратили. Причиной холода стала плохая теплоизоляция стен, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Чтобы утеплить кабинеты, нужно провести ремонт в школе. Так как учреждение не было подготовлено к зиме должным образом, директору было внесено представление. Прокуратура взяла на контроль решение проблемы. Занятия в этих кабинетах возобновятся после устранения нарушений.
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