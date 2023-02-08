Пожарные спасли четырех жильцов горящего барака в Хабаровске

Пожарные спасли четыре человека из горящего барака в Хабаровске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

8 февраля около восьми утра в спасательную службу города поступило сообщение о пожаре в доме №132 Д по Карла Маркса. Прибывшие на место ЧП расчеты сразу приступили к тушению огня, который охватил квартиру на первом этаже. Пожарные сформировали звено газодымозащитной службы для эвакуации людей из барака.

- Со второго этажа удалось вывести четырех жильцов. Они не пострадали, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Пламя локализовали в 8:29. Потушили пожар только в 9:31. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Причину и обстоятельства ЧП устанавливают дознаватели.

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