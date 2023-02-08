Прямой эфир по вопросам жилищного надзора прошел в Хабаровском крае Фото: Центр управления регионом Хабаровского края

Замглавы главного управления госконтроля и лицензирования правительства Хабаровского края Александр Саласин провел прямой эфир, во время которого ответил на вопросы, волнующие жителей региона. Особое внимание он уделил проблеме, на которую пожаловалось больше всего жителей региона. Люди спрашивали, что им делать, если швы в панельных домах не заделывают несколько лет.

- Если управляющая компания никак не реагирует на многочисленные обращения жильцов такого дома, нужно обратиться в контрольный орган, то есть к нам, - сказал Александр Саласин.

Спикер обозначил порядок, в котором нужно действовать жильцам дома. Сначала – обратиться в управляйку или ТСЖ, а уже потом в Главное управление регионального госконтроля и лицензирования. Сделать это можно по телефону 40-25-39 или лично по адресу Амурский бульвар, 43.

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