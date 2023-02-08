В Биробиджане простились со спасателем, умершим от сердечного приступа во время дежурства Фото: МЧС ЕАО

Сегодня, 8 февраля, в 13:00 в похоронном доме Биробиджана прошло прощание с Андреем Степанковым. Он - спасатель II класса, опытный боец. Его жизнь унес случай. Во время очередного дежурства у Андрея Геннадьевича произошел сердечный приступ.

В ГУ МЧС по ЕАО рассказали, что мужчина - один из первых спасателей в регионе. Больше 20 лет назад Андрей Степанков сдал аттестацию по новой тогда для области профессии. Летом 1999 года он заступил на первое боевое дежурство. За все время работы спасатель больше 150 раз выезжал на поиски, спас десятки жизней и помог сотням людей.

- Имел квалификацию парашютиста-пожарного. Награжден боевыми наградами за время прохождения службы в Афганистане во время военных конфликтов в данной стране, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Еврейской автономной области.

Коллектив МЧС скорбит об Андрее Степанкове и выражает соболезнования родным и близким.

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