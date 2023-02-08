Ограничения на вылов рыбы в рамках лососевой путины сохранят в Хабаровском крае Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Совещание по теме вылова тихоокеанского лосося прошло под председательством директора ФГБНУ «ВНИРО» Кирилла Колончина. Участники встречи обсудили объемы прогнозируемого вылова тихоокеанских лососей и гольцов в Дальневосточном бассейне в 2023 году, сделав акцент на Хабаровский край.

На Дальнем Востоке распределят промысловую нагрузку с учетом экономических и социальных факторов. Ограничения на вылов рыбы в этом году сохранятся, несмотря на то, что предприятия вынуждены работать на пределе рентабельности. Но такая мера нужна, чтобы сохранить популяцию тихоокеанского лосося.

В течение пары недель будут проработаны все вопросы, после чего финальный вариант стратегии со всеми правками будет представлен для утверждения.

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