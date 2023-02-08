Фестиваль «ДеньПельмень» пройдет в Комсомольске-на-Амуре 18 февраля Фото: Михаил ФРОЛОВ

18 февраля в Городе юности пройдет масштабный гастрономический фестиваль «ДеньПельмень». Он начнется в 11:00 на площади Драмтеатра.

- Приглашаем провести отличный выходной во вкусной, уютной, веселой атмосфере и вместе отметить символичный праздник! - сказал Павел Боровлев, глава Амурского района Хабаровского края.

Для гостей организуют веселые мероприятия и зимние игры, всех накормят пельменями от городских рестораторов. Во время праздника выберут победителей в области гостеприимства Комсомольска в нескольких номинациях. Вечером в театре драмы выступит стендап-комик из «Уральских Пельменей» Сергей Нетиевский с новым шоу «Маленькие комедии большой страны».

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