Власти Хабаровска рассказали, будут ли в городе отмечать Масленицу Фото: Иван МАКЕЕВ

Хабаровчане с размахом отметят Масленицу в 2023 году. Во всех районах города 25 февраля пройдут массовые гуляния, приуроченные к проводам зимы. Основные мероприятия в честь праздника устроят на пяти локациях.

«КП» - Хабаровск» рассказали в администрации города, где будут отмечать Масленицу в Хабаровске в 2023 году:

- База отдыха «Дельфин» в 12:00;

- поселок имени Горького (сквер за Домом культуры) в 12:00;

- Городские пруды в 15:00;

- Кинотеатр «Хабаровск» в 13:00;

- Стадион имени Ленина в 12:00.

Как будут праздновать Масленицу 25 февраля в разных районах города, в мэрии пока не уточнили.

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