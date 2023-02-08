В Хабаровске выберут дату для школьного выпускного Фото: Мария ЛЕНЦ

Школьники с нетерпением ждут окончания учебного года, чтобы побывать на выпускном вечере. Церемония вручения аттестатов в 2023 году запланирована на 23 июня с учетом расписания ЕГЭ. Но эта дата предварительная и еще не согласована окончательно. В городских новостных пабликах пишут, что мероприятие пройдет в «Платинум Арене», но в мэрии города эту информацию не подтвердили.

- Формат проведения выпускного будет зависеть, в первую очередь, от санэпидситуации. Решение о проведении вечера в «Платинум Арене» не принято. Его нужно выносить с учетом мер безопасности. Многое будет зависеть от рекомендаций Роспотребнадзора, - рассказали «КП» - Хабаровск» в управлении образования администрации города.

В каком формате пройдет выпускной в Хабаровске в 2023 году, пока неизвестно, но ясно одно - это точно будет незабываемый вечер для школьников.

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