Два города Хабаровского края получили 170 миллионов на развитие комфортной среды Фото: Михаил ФРОЛОВ

Два малых города Хабаровского края стали победителями седьмого дополнительного Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Амурск и Бикин получат 170 миллионов рублей на благоустройство. Всего на эти цели для всех населенных пунктов-участников выделили больше семи миллиардов рублей.

Проекты представили на оценку комиссии, состоящей из экспертов в разных областях: экономика, архитектура, социология, археология, культура и градостроительство. До прошлого года в конкурсе могли принимать участие только муниципальные образования, где живет не больше 100 тысяч человек. Для городов с населением от 100 до 200 тысяч жителей проводилось дополнительное состязание.

- За все время проведения такой отбор проектов стал для регионов не просто важным событием. Это эффективный инструмент развития территорий и изменения облика наших населенных пунктов, - отметил Михаил Мишустин, председатель Правительства РФ.

К слову, кроме Амурска и Бикина участников от Хабаровского края больше не было. В итоге 90 миллионов рублей достанется Амурску на благоустройство площади, а Бикин на 80 миллионов приведет в порядок парк.

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