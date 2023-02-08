Второй этап дноуглубления русел рек начался в поселке Эльбан Фото: правительство Хабаровского края

Второй этап расчистки и углубления дна русел местных рек стартовал в поселке Эльбан Хабаровского края. Работы пройдут в реке Эльбан и ее притоке Савой-Хайчон. Напомним, сильный паводок 2019 года разрушил местные дороги, улицы, поля. Пострадал и местный спортивный комплекс.

В итоге русло реки Эльбан сменило направление. На это повлиял не только паводок, но и завалы деревьев. Теперь вода находится в опасной близости к поселку, где живут 10 тысяч человек. Из-за этого населенный пункт периодически топит, большой ущерб несут фермы, чьи сельхозугодья страдают от переувлажнения.

В итоге власти решили расчистить и углубить дно русел рек. Правительство уверено, что это поможет решить проблему.

Первый этап работ прошел зимой прошлого года, второй стартовал 2 января текущего. Всего на расчистку реки выделили 30 миллионов рублей.

- По поручению губернатора ход и качество работ взят под мой личный контроль. Хочу поблагодарить подрядчика за добросовестное отношение. Несмотря на морозы в январе, работники продолжали трудиться. Большинство из них местные, они понимают необходимость закончить работы до прихода весны, чтобы избежать нового наводнения. Это горная река с непредсказуемым характером, способная преподносить неприятные сюрпризы, - отметил Александр Леонтьев, министр природных ресурсов Хабаровского края.

Сейчас нужно решить некоторые оргмоменты, в том числе ведомственные согласования на федеральном уровне. А администрации поселка предстоит получить согласие собственников земель, которые находятся в зоне ведения работ. Сооружения на территориях придется снести, чтобы не мешали технике.

В ближайшие два года в регионе увеличат пропускную способность на восьми реках. Речь идет о Красной речке, Кие, Силинке (в черте Комсомольска-на-Амуре), Черной, Гнилой Пади и Полежаевке (на территории Хабаровска), Правой Березовой (на территории Хабаровска).

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