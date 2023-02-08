Молодых ученых наградили в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

Заслуженные и молодые ученые Хабаровского края получили свои награды в профессиональный праздник. В нем приняли участие представители сообщества разных поколений.

Звание «Заслуженный деятель науки Хабаровского края» присуждается ученым с 2015 года. Его выдают за выдающиеся достижения, создание научных школ, разработку теорий и подготовку кадров. Звания присваиваются каждый год. В этом году его получили три человека, доктора наук: главный научный сотрудник управления научно-исследовательской деятельностью КнАГУ Борис Мокрицкий, замдиректора по науке ИЭИ ДВО РАН Ольга Прокапало и завкафедрой автоматики и системотехники ТОГУ Чье Ен Ун. Награды вручил зампред правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов.

- Интеллектуальный потенциал региона - более 2500 исследователей, докторов и кандидатов наук. Сфера огромна: от рационального природопользования и климата, до создания новых материалов, цифровых технологий и энергосбережения, - отметил Евгений Никонов.

Во время мероприятия подвели и итоги регионального конкурса молодых ученых. Состязание проводят в крае с 1999 года, чтобы повысить активность молодых исследователей, поддержать их и повысить престиж науки. За 24 года его участниками стали больше 2 тысяч человек. В этом году был представлен 141 проект.

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