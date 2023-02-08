Авиарейсы Хабаровск-Цзямусы планируют возобновить

мэр населенного пункта Цун Ли и генеральный консул России в Харбине Владимир Ощепков Фото: Генконсульство РФ в Харбине

Есть вероятность, что скоро жители Дальнего Востока смогут летать из Хабаровска в китайский город Цзямусы. Об этом сегодня, 8 февраля, поговорили мэр населенного пункта Цун Ли и генеральный консул России в Харбине Владимир Ощепков.

Представители обменялись мнениями о том, как можно улучшить международное пограничное сотрудничество. Больше всего стороны интересует, как можно в дальнейшем вместе осваивать остров Большой Уссурийский, который как раз находится на границе России с Китаем в Хабаровске. Этой теме уделили больше всего внимания.

- Обсудили также вопросы увеличения объема грузоперевозок по трансграничному железнодорожному мосту Нижнелененское -Тунцзян в Еврейской автономной области и расширения речного сообщения между Хабаровском и Тунцзяном в летний период, - рассказали в Генконсульстве.

Есть хорошие новости и для тех, кто скучает по Поднебесной: китайская сторона заявила, что планирует уже скоро возобновить прямые полеты из Цзямусы в Хабаровск.

Цзямусы находится в провинции Хэйлунцзян в низовьях одного из самых крупных притоков Амура - реки Сунгари. На его территории есть три пункта пропуска через границу. Кроме того, Цзямусы – город-побратим Комсомольска-на-Амуре, который располагается в Хабаровском крае.