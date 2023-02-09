Детский сад на улице Запарина откроется в Хабаровске в 2023 году Фото: Администрация Хабаровска

В 2023 году в Хабаровске откроется новый детсад на 190 мест, который будет располагаться на Запарина, рядом с Амурским бульваром. На участке под строительство уже начались работы. Экскаваторы расчищают территорию, после чего подрядчик начнет возведение трехэтажного здания. Общая площадь внутренних помещений составит больше пяти тысяч «квадратов». На улице вокруг детсада будут обустроены спортивные и игровые зоны для детей разного возраста.

- Здесь будет по две группы, рассчитанные на 15 человек, для детей 1,5-2 лет и 2-3 лет, еще две группы по 20 ребят для 3-5 лет и три группы для дошкольников 5-7 лет, - сказал Сергей Сергейчук, глава департамента архитектуры, строительства и землепользования Хабаровска.

Мэр города Сергей Кравчук поручил застройщику продолжать работы на объекте круглосуточно.

- Так быстро социальные учреждения мы еще не строили. Повышенное внимание нужно уделить качеству объекта. Детсад в центре города необходим в связи со сдачей нового жилкомплекса. Наша задача – снизить нагрузку с учреждений, которые сейчас переполнены, - сказал Сергей Кравчук.

Застройщик заверил главу города, что сможет сдать объект до конца 2023 года.

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