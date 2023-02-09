Проект «Региональный профессионалитет» запустят в Хабаровском крае Фото: минобрнауки хабаровского края

Хабаровский край входит в тройку лучших регионов России, где среднее профобразование (СПО) максимально удачно подстраивается под потребности экономики и запросы работодателей. В колледжах и техникумах учатся больше 33,5 тысячи человек. Ежегодно количество бюджетных мест увеличивается, внедряются новые программы для обучения профильных специалистов.

- Многие наши учреждения СПО не уступают вузам. Процент трудоустройства выпускников колледжей и техникумов в регионе выше среднего по стране - 72%, - сказала Виктория Хлебникова, министр образования и науки Хабаровского края.

В рамках федерального проекта «Профессионалитет» в 2022 году в регионе было создано два кластера «Машиностроение» и «Железнодорожный транспорт», которые готовят будущих авиастроителей и железнодорожников. В этом году первых студентов примет кластер «Водный транспорт». Краевые заводы и предприятия сотрудничают с учреждениями СПО, что уже скоро позволит закрыть их потребность в кадрах.

- С этого года мы запускаем краевой проект «Региональный профессионалитет». Каждое заведение СПО должно определить, с каким предприятием будет сотрудничать, и закрепить за ним бюджетные места, реализовать все принципы «Профессионалитета», а после уже вступать в федеральный проект.

Опыт Хабаровского края в будущем используют для разработки единой системы подготовки кадров для приоритетных отраслей промышленности.

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