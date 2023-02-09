Попались на удочку: мошенники обвели вокруг пальца семейную пару в Хабаровске Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Семейная пара из Хабаровска потеряла более 15 миллионов рублей, поверив мошенникам. Супруги стали жертвами популярной схемы обмана.

В полиции Хабаровского края рассказали, что 58-летней женщине позвонил «сотрудник» правоохранительных органов и сообщил, что в банке произошла утечка данных, и теперь деньги со счета хабаровчанки пытаются перевести за рубеж. Кроме того, мужчина заявил, что женщина может стать фигуранткой уголовного дела, если не сделает, как он просит.

Испуганная хабаровчанка рассказала обо всем мужу. И с этого момента мошенники разговаривали уже с обоими супругами. Аферисты заявили, что рассказывать никому о том, что они делают, нельзя.

Дальше все как в похожих историях: чтобы не потерять деньги, нужно взять кредит и перевести средства по указанным реквизитам. В итоге женщина оформила займы на 3,4 миллиона рублей, ее 67-летний муж - на 12 миллионов.

Заведено уголовное дело по статье «Мошенничество». Если вину звонивших признают, им может грозить до 10 лет лишения свободы.

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