Отремонтированные дворы стойко перенесли аномальные морозы в Хабаровском крае Фото: администрация Бикина

В Хабаровском крае проверили, как новые благоустроенные территории, отремонтированные по программе «1000 дворов на Дальнем Востоке», выдержали суровые условия местного климата. Осмотр таких площадок в Бикине показал, что все элементы и конструкции остались в рабочем состоянии. Сильный мороз на них не повлиял.

- Благоустройство дворов берет курс на создание мини-парков для комфортного отдыха жителей именно того дома, который участвует в голосовании и создании проекта, - рассказали в министерстве ЖКХ Хабаровского края.

Ремонт дворов по программе продолжится и в 2023 году. На преображение площадок выделено 560 миллионов рублей. В регионе зарегистрировано 172 заявки на участие. Совсем скоро будут выбраны победители голосования.

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