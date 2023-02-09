Новую дорогу построят между улицами Тихоокеанская и Моряков-Амурцев в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Новую дорогу проложат в Хабаровске к ноябрю 2023 года. Она будет проходить между улицами Тихоокеанская и Моряков-Амурцев. Строительство на объекте уже началось.

- Дороги здесь никогда не было, но она необходима для удобства хабаровчан. Особенно молодым семьям с детьми, которые живут в этом районе. При строительстве трассы нужно учесть все тонкости, обеспечить безопасное движение пешеходов, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Финансируются работы из городского бюджета. Сейчас подрядчик готовит основание для прокладки дороги. Сдать ее в эксплуатацию планируют осенью. Кроме проезжей части здесь обустроят тротуар, ливневую канализацию и освещение.

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