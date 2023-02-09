Предпринимателя года выберут в Хабаровске Фото: Вячеслав Реутов

В крае пройдет ежегодный конкурс среди представителей малого и среднего бизнеса (МСП), которые ведут свое дело не меньше года. Хабаровчан приглашают принять участие, подав заявку с 10 февраля по 10 апреля на сайте «Малый средний бизнес Хабаровского края». На портале также можно подробней ознакомиться условиями мероприятия.

- По итогам конкурса определят победителей, которым будет присвоено почетное звание «Предприниматель года» или «Компания года», «За вклад в развитие района», «Успешный старт», «Молодой предприниматель» и «Народный предприниматель», - рассказали в администрации Хабаровска.

Церемония награждения победителей пройдет на торжественном приеме в честь Дня российского предпринимательства.

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