В 2023 году рекордное количество дорог отремонтируют в Комсомольске-на-Амуре Фото: администрация Комсомольска-на-Амуре

Рекордное количество дорог в Комсомольске-на-Амуре в этом году ждет ремонт. В порядок уличные сети приводят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

По информации администрации города, за 2023 год отремонтируют 40 улиц, а это больше 34 километров. Работы пройдут не только в центре Комсомольска-на-Амуре, но и в микрорайонах и отдаленных частях.

Стал также известен список магистралей, которые ждет ремонт. Это улицы Станционная, Пограничная, Сортировочная, Моховая, 5-я Речная, Металлургов, Лесозаводская, Молодежная, Пионерская (от Партизанской до Сахалинской), Ленина (от Кирова до Металлургов), Хабаровская, Южная, Степная, Пугачева, Рабочая, Баррикадная, Механическая, Аллея Труда (от Интернационального до Гагарина), Крылова, Розы Люксембург, Амурская (от Орехова до Комшоссе), Павловского (от Северного шоссе до трамвайной линии), Вокзальная (от Мира до Пионерской), Вокзальная (от Сидоренко до Димитрова), Орловская, Чапаева, Комсомольская (от Октябрьского до Мира), Радищева. Также в порядок приведут переулки Дворцовый (от Ленинградской до пр. Московского), Проезжий, Щеглова, Конный и Тракторный. Лучше станут и Хумминское шоссе, Магистральное шоссе (от Первостроителей до Пирогова), дорога (от Северного шоссе до моста через реку Силинка) в сторону микрорайона Старт, подъездная дорога к поселку Берлин, а также проспекты Мира (от Дзержинского до Набережной), Московский (от Орехова до Лазо) и Московский (от Свердлова до Советской).

В прошлом году в крае по нацпроекту отремонтировали больше 92 километров дорог, а это 135 улиц. Помимо ремонта дорог, в городах и районах устанавливают дорожные знаки, ремонтируют пешеходные переходы и тротуары. В прошлом году на 127 миллионов рублей отремонтировали больше 110 пешеходов, 18,5 тысяч квадратных метров тротуаров и 2,5 тысячи квадратных метров ограждений. Также в регионе появилось больше 650 дорожных знаков. Это на 150 знаков и четыре перехода больше, чем планировалось. Вышло это благодаря сэкономленным в некоторых районах края средствам. Поэтому в Хабаровском крае по нацпроекту план даже перевыполнили.

В приоритете у специалистов, конечно же, детская безопасность. Потому в первую очередь работы шли на территориях рядом со школами и спортивными секциями - там, где больше всего детей. В этом году на эти цели власти запланировали выделить больше 150 миллионов рублей.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.