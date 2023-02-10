Производители бетона привлекут в Хабаровский край 1,5 миллиарда рублей инвестиций Фото: Правительство Хабаровского края

Новые производства начнут работать на ТОР «Хабаровск». Благодаря инвестициям в бюджет региона поступит больше полутора миллиардов рублей. Уже сейчас в проекты вложено свыше 500 миллионов. Предприятия создадут в общей сложности 220 рабочих мест.

- Сейчас ООО «Стеллар» заканчивает строить цех по производству железобетонных изделий и товарного бетона. «Карьер-Бетон ДВ» будет изготавливать стеновой отсевоблок, тротуарную плитку и чистый бетон для продажи. Компания «Прогресс» готовится выпускать железобетонные изделия для жилищного комплекса, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Еще один инвестор планирует стать резидентом ТОР. «ДСК Инжиниринг» откроет завод по производству бетона и железобетонных конструкций в Некрасовке.

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