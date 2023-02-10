Хабаровчане поддержали акцию «Жены героев» Фото: Администрация Хабаровска

Фотопроект «Жены героев» стартовал еще в сентябре прошлого года в Самаре. Его основателем стала супруга командующего второй Гвардейской армии Екатерина Колотовкина. Задумка заключалась в том, чтобы жены военнослужащих делились фотографиями в кителе супруга. На фото также были напечатаны отрывки из писем, адресованных защитникам.

- В Хабаровске проект поддержали несколько волонтерских организаций: «МыВместе», «Хабаровск. Своих не бросаем» и «Комитет семей воинов отечества». Депутаты, представители городской администрации, фотографии и визажисты также готовы принять участие в проекте, - сказал Денис Митрофанов, заммэра по связям с общественностью и СМИ.

В краевой столице состоялись уже две фотоссесии, а сейчас идет подготовка к третьей. 90 жен приняли участи в акции и еще около 50 женщин готовы поддержать своих супругов.

24 февраля в Городском дворце культуры откроется фотовыставка, где можно будет увидеть результаты фотоссесий. С 10 марта экспозиция переедет в Центр патриотического воспитания. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук пригласил на открытие выставки автора проекта – Екатерину Колотовкину.

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