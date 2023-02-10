В мае 2023 года в Биробиджане представят план по развитию города Фото: Минвостокразвития РФ

Мастер-план развития Биробиджана будет готов уже скоро. Его обещают представить в мае текущего года, сообщили в Минвостокразвития РФ. Рабочие встречи экспертов с жителями Еврейской автономии, бизнесменами, общественниками и архитекторами на эту тему уже прошли.

Конечно же, на совещании уделили время слабым и сильным сторонам городского устройства, обговорили, как можно решить проблемы и развивать город дальше. Все принятые решения специалисты обещали учесть при разработке документации.

- Мастер-план является концепцией стратегии развития территории. Она должна учитывать весь спектр составляющих современного города - экономику, экологию, инфраструктуру, историю и культуру, особенности локальных сообществ, а также то, что древние римляне называли genius loci - «дух места». На этом этапе важно наладить диалог, учесть мнения и пожелания представителей разных социальных групп, зафиксировать их и использовать в дальнейшей работе, - высказался Илья Петрасов, директор департамента развития территорий и проекта «Дальневосточная ипотека» КРДВ.

По мнению Ильи Чуркина, ведущего архитектора ДОМ.РФ, мастер-план определит принципы и направления развития города до 2030 года. Он также пообещал, что каждый этап обязательно согласуют с обществом. А любые предложения и идеи можно оставить на специальной платформе. Они могут касаться всего, что так или иначе связано с Биробиджаном: туризм, транспорт, коммуникации.

Разработать мастер-планы по итогам ВЭФ поручил Владимир Путин. Для доклада уже отобраны планы некоторых городов - Тынды, Читы, Улан-Удэ. Почти готовы документы по городам Благовещенск, Магадан, Нерюнгри, Находка. Работа кипит над Биробиджаном, Белогорском и Свободным. На это по поручению Путина выделят дополнительные деньги - пять миллиардов рублей в год на благоустройство и 100 миллиардов - как дополнительный дальневосточный лимит.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.