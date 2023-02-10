Креативные саперные лопаты сделали для участников СВО дети из Хабаровска Фото: администрация Хабаровска

Воспитанники детских садов №23 и 75 краевого центра приняли участие в акции «С любовью, Хабаровск». Ее в городе проводит региональный штаб комитета семей воинов Отечества. Дети сделали для участников СВО креативные саперные лопаты. Их передадут бойцам ко Дню защитника Отечества.

Инициатива сбора именно лопат принадлежит Татьяне Носовой, представителю комитета. Она рассказала: лопата – вещь нужная, но ломается в самый неподходящий момент. Поэтому в голову и пришла именно такая акция. К ней, к слову, присоединились горожане и комитеты по управлению района.

В мероприятии приняли участие детсадовцы учреждений №№23 и 75. Они часто принимают участие в акциях, и сейчас не остались в стороне. Садики закупили лопаты, а дети расписали их в цветах государственного флага России - белом, синем и красном, а взрослые помогли написать поднимающие боевой дух фразы.

- Дети с удовольствием приняли участие в акции. Для них это важно, ведь спецоперация коснулась многие семьи. Мы рассказываем им про наших бойцов, о том, что они защищают нас, и им для этого нужны специальные инструменты, в том числе саперные лопаты. Подобные занятия воспитывают в ребятах милосердие, умение подставить плечо, – рассказала Екатерина Гузар, заведующая детским садом № 23.

Сегодня, 10 февраля, лопаты передали в штаб. В честь этого дети даже подготовили концерт: выучили стихи и спели посвященные России песни. По словам Елены Тихоновой, замначальника городского управления образования, патриотическому воспитанию уделяют внимание во всех учреждениях. Она поделилась, что, несмотря на юный возраст, ребята многое знают, а в их сердцах полно любви.

Принять участие в акции может каждый. Посылки принимаются до 16 февраля. При оформлении подарков можно использовать подднимающие боевой дух лозунги. Вся информация опубликована в телеграм-канале комитета семей воинов Отечества по Хабаровскому краю.

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