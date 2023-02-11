Михаил Дегтярев принял участие в совещании по развитию лесопромышленного комплекса Фото: Александр Янышев

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев выступил с докладом на совещании, которое провел Президент России Владимир Путин. Встреча прошла в формате видеоконференции. Темой для обсуждения стало развитие лесопромышленного комплекса.

- Перед нами стоит задача – максимально увеличить внутренний спрос на продукцию деревопереработки, - сказал глава региона.

Чтобы добиться целей, губернатор предложил внедрить ипотечное кредитование деревянных домокомплектов и строительных модулей, ввести механизм сертификатов на домокомплекты, чтобы дать людям альтернативный способ обеспечить себя древесиной для строительства. Также Михаил Дегтярев сказал, что регион готов участвовать в проекте развития станкостроения для лесопромышленной отрасли.

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