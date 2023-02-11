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НовостиОбщество11 февраля 2023 5:30

Вонь и антисанитария: нечистоты льются на тротуар в Хабаровске

Хабаровчане жалуются на предпринимателей, устроивших каток из нечистот на улице
Александра ЯВИЩЕНКО
Хабаровчане жалуются на предпринимателей, устроивших каток из нечистот на улице

Хабаровчане жалуются на предпринимателей, устроивших каток из нечистот на улице

Фото: Иван ВИСЛОВ

Жители Индустриального района возмущены действиями работников местных киосков. Каждый день они выливают на тротуар жидкие отходы, которые растекаются по пешеходной зоне и воняют под окнами жильцов дома №7 на Индустриальной улице. Кроме того, отработанная вода и другие жидкости быстро замерзают на сильном морозе, создавая «каток» под ногами. Ходить по тротуару становится опасно.

В этом районе находится много отдельно стоящих киосков и точек фастфуда с одной общей проблемой. Хабаровчане надеются, что полиция обратит не нее внимание и предпримет меры для ее решения.

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