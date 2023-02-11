Вонь и антисанитария: нечистоты льются на тротуар в Хабаровске

Хабаровчане жалуются на предпринимателей, устроивших каток из нечистот на улице Фото: Иван ВИСЛОВ

Жители Индустриального района возмущены действиями работников местных киосков. Каждый день они выливают на тротуар жидкие отходы, которые растекаются по пешеходной зоне и воняют под окнами жильцов дома №7 на Индустриальной улице. Кроме того, отработанная вода и другие жидкости быстро замерзают на сильном морозе, создавая «каток» под ногами. Ходить по тротуару становится опасно.

В этом районе находится много отдельно стоящих киосков и точек фастфуда с одной общей проблемой. Хабаровчане надеются, что полиция обратит не нее внимание и предпримет меры для ее решения.

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