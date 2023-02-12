Три человека получили травмы в ДТП в Магаданской области

Вождение в нетрезвом виде - одна из популярных причин ДТП. Фото: ГИБДД по Магаданской области

Происшествие случилось 11 февраля на седьмом километре трассы Магадан-Балаганное-Талон. Участниками инцидента стали две иномарки.

28-летняя женщина вела автомобиль марки «Инфинити EX35», в то время, как сзади за ней ехал автомобиль «Исудзу Му» с 48-летним водителем за рулем. Мужчина, как выяснилось позже при проверке, имел признаки алкогольного опьянения, поэтому не смог удержать безопасную дистанцию, что и привело к столкновению.

- Оба водителя и 29-летняя женщина-пассажир автомобиля «Инфинити» получили телесные повреждения, - сообщили в ГИБДД по Магаданской области.

Обстоятельства произошедшего продолжают устанавливаться сотрудниками Госавтоинспекции.

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