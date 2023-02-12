Почти две тысячи евроконтейнеров для твердых отходов закуплены в Хабаровск

Средства на закупку выделены по поручению губернатора Михаила Дегтярева Фото: Правительство Хабаровского края

1844 современных евроконтейнера будут установлены на территории Хабаровска. Большая часть из них распределят по частному сектору, где накопители решат проблему неэффективного пакетированного сбора.

Как отмечают в краевом министерстве ЖКХ, евроконтейнеры в частном секторе обеспечат также профилактику несанкционированных свалок. С момента, как в крае начал свою деятельность новый регоператор, удалось ликвидировать четыре несанкционированные свалки общей площадью 4600 квадратных метров.

Что касается открытых территорий столицы региона, то в Центральном районе Хабаровска новыми контейнерами уже оборудованы 16 контейнерных площадок. Устройство евроконтейнеров удобно в обращении – накопители открываются с помощью рычага.

На закупку современных контейнеров пошли 30 миллионов рублей, которые были выделены по поручению губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева.

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