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НовостиОбщество13 февраля 2023 1:59

Число налоговых проверок снизилось в Хабаровском крае

В 2022 году их было проведено на 27 тысяч меньше, чем в 2021-м
Александра ЯВИЩЕНКО
Число налоговых проверок снизилось в Хабаровском крае Фото: ГУ госконтроля и лицензирования Хабаровского края

Число налоговых проверок снизилось в Хабаровском крае Фото: ГУ госконтроля и лицензирования Хабаровского края

Чтобы снизить административную нагрузку на бизнес, предпринимателей Хабаровского края освободили от большинства обязательных проверок надзорными органами - МЧС, Росздравнадзора, Росалкогольрегулирования. Легче стало работать и с налоговой службой. В 2022-м количество камеральных проверок сократилось на 27 тысяч по сравнению с 2021 годом.

- Число жалоб на работу налоговых органов заметно снизилось. Сейчас достаточно эффективно отрабатываются обращения. Большинство надзорных мероприятий было отменено, но налоговые проверки остались, - сказал Олег Герасимов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае.

Кроме камеральных, снизилось и число проверок, связанных с использованием контрольно-кассовой техники, исполнением валютного законодательства.

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