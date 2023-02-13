В марте подорожает проезд на шести автобусных маршрутах Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

В марте продолжится череда повышений стоимости проезда в автобусах, которая началась с начала 2023 года. Сразу четыре хабаровских перевозчика поднимут плату - ИП Рябцев С. Н., ООО «Ефимов», ИП Белогорцев Е. Г. и ИП Денисов Д. Н.:

- с 6 марта стоимость проезда в автобусах №№ 68-2 и 82-1 поднимется до 45 рублей, а на маршруте №61с - 35 рублей;

- с 8 марта в автобусах №№ 6 и 25 проезд станет 45 рублей;

- с 12 марта подорожает плата на маршруте №85-2 до 43 рублей;

- с 13 марта проезд станет 45 рублей на маршруте №71-2.

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