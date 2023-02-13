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НовостиОбщество13 февраля 2023 3:31

Ежемесячные выплаты воспитанникам детских домов увеличат в 20 раз в Хабаровском крае

Губернатор поручил проиндексировать суммы, которые дети получают на личные расходы
Александра ЯВИЩЕНКО
Ежемесячные выплаты воспитанникам детских домов увеличат в 20 раз в Хабаровском крае

Ежемесячные выплаты воспитанникам детских домов увеличат в 20 раз в Хабаровском крае

Фото: Социальные сети

В Хабаровском крае с 2017 года дети, которые воспитываются в детдомах, получают ежемесячные выплаты на личные расходы в размере от 30 до 150 рублей. Минимальная сумма положена воспитанникам 6-8 лет. Ребятам 9-12 лет выдают по 70 рублей, а подросткам от 13 до 18 лет – 150 рублей.

- Суммы должны быть больше нынешних! Мы имеем возможность увеличить эти выплаты в 20 раз, чтобы ребята получали от 600 до трех тысяч рублей, - сказал Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

Глава региона напомнил, что с 1 января прожиточный минимум на детей составляет 21 120 рублей. Размер личных расходов должен быть привязан к этому показателю, чтобы индексация выполнялась вовремя. Губернатор поручил соцблоку и минфину края проработать решение проблемы и доложить о результатах через месяц.

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