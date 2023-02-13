Цены на еду выросли в январе 2023 года на Сахалине Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прошел первый месяц 2023 года, и специалисты службы статистики уже подсчитали, как изменились цены на продукты на Сахалине. К сожалению для многих жителей региона, стоимость ряда товаров только выросла. Но есть и те позиции, цена на которые снизилась.

Так, по данным Сахалинстата, индекс потребительских цен в регионе по сравнению с декабрем составил 100,59 процента, а по сравнению с январем прошлого года - 112,32 процента.

- Индекс цен на продовольственные товары составил за месяц 100,2 процента, к январю 2022 года - 112,81 процента, на непродовольственные товары - 100,27 процента, к январю 2022 года - 113,52 процента, на услуги - 101,76 процента, к январю 2022 года - 109,13 процента, - рассказали в Сахалинстате.

Больше всего подорожали лимоны - на 16 процентов. На 9,6 процента выросла цена белокочанной капусты, на 7,3 процента - моркови, на 6,6 процента - чеснок. Апельсины стали дороже на 4,2 процента, репчатый лук - на 3,8 процента, виноград - на 2,4 процента. Среди продуктов, на которые выросли цены, также есть столовая свекла, свежие огурцы, яблоки, куриные яйца и картофель.

Меньше чем на два процента подорожали майонез, мороженое, вареная колбаса, газировка, хлеб и булочные изделия, некоторый алкоголь, соленая сельдь, сгущенка, рыбные консервы, черный чай, творог, красная икра, красная рыба, соки и другие.

Но есть и продукты, стоимость которых стала меньше: груши, свежие помидоры, бананы, сливочное и подсолнечное масло, сахар-песок, пшеничная мука, гречка, манка, макароны, овсянка, перловка, пшено, вермишель, рис.

Среди непродовольственных товаров подорожали: смартфоны - на 4,7 процента, гели для душа - на 2,9 процента, дрова - на четыре процента, древесностружечные плиты - на 9,4 процента, телевизоры - на 1,4 процента. В этом списке также есть микроволновки, швейные машинки, шампуни, пены для бритья, постельное белье.

Среди товаров первой необходимости цены выросли на бензин, дизель, спички, сухие и влажные салфетки, прокладки, стиральный порошок, мыло, антисептик, детский крем. Подешевели из этого списка хозяйственное мыло, зубные щетки и пасты, подгузники, туалетная бумага.

Выросли цены и на некоторые лекарства.

На 62,1 процента дороже стало посещать ясли, на 12,1 процента - ездить в общественном транспорте, на 3,9 процента - пользоваться услугами мобильных операторов, на 2,4 процента - мыть легковой автомобиль, на четыре процента пользоваться платными медицинскими услугами.

В связи с этим выросла и стоимость продуктовой корзины. В списке 33 позиции, и если закупаться ими на месяц, то придется отдать 8142,15 рубля - на 0,9 процента больше, чем в прошлом месяце.

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