101-ю годовщину окончания Волочаевского боя отпраздновали в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске прошли памятные мероприятия, приуроченные к 101-й годовщине окончания Волочаевского боя. В них приняли участие ученики средних классов гимназии №7 и школы «Успех». Мероприятия для ребят подготовили сотрудники детской библиотеки №1, музей истории Краснофлотского района и Дом ветеранов Краснофлотского района. Почетным гостем стал ветеран Краснознаменной Амурской флотилии и военно-морского флота Валерий Литейкин.

- Сражение стало символом окончания Гражданской войны и ликвидации иностранной интервенции на Дальнем Востоке, - уточнили в мэрии Хабаровска.

Для детей провели урок памяти «Этих дней не смолкнет слава», который был посвящен 101-й годовщине Волочаевского сражения и событиям Гражданской войны. Школьники послушали историю о штурме Волочаевки, который произошел 10-12 февраля 1922 года. Они также приняли участие в викторине, познакомились с литературой о Гражданской войне. В конце мероприятия ребята и организаторы возложили цветы к памятнику морякам и рабочим Амурской военной флотилии.

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