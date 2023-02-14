Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела об избиении подростка в Сахалинской области Фото: Андрей АБРАМОВ

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следкома Сахалинской области Б. Б. Базарову доложить о том, как проходит расследование дела об избиении 15-летней девушки.

Правоохранители завели уголовное дело по статье «Хулиганство» после сообщений о нападении группы подростков на школьницу в Аниве. В Сети распространяется информация о том, что девушку избили ученицы другой школы после того, как пострадавшая дала сдачи одной из обидчиц. Следователи проверяют эту информацию.

- В процессе расследования дела правоохранители дадут юридическую оценку действиям нападавших и их законных представителей в вопросе воспитания несовершеннолетних. При необходимости будут приняты меры реагирования, - рассказали в СУ СК России.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся экспертизы и оценивается тяжесть полученных школьницей травм.

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