Стоимость проезда в автобусах №101 и №111 изменится с 15 февраля в Магадане Фото: администрация Магадана

Со среды, 15 февраля, жители Магадана будут платить за один километр поездки на автобусах №101 и №111 почти четыре рубля. Об изменении тарифов рассказали в администрации города.

- Мэрия города Магадана информирует, что с 15 марта изменится стоимость проезда на нескольких маршрутах, исходя из нового тарифа на перевозку пассажиров в размере 3,93 рубля за один пассажиро-километр, - рассказали в пресс-службе администрации.

По их информации, приказ подписало предприятие ООО «Магадан Авто», которое и выполняет регулярные перевозки пассажиров. Теперь, чтобы проехать от автовокзала в Магадане до аэропорта, нужно заплатить 220 рублей, до Сокола - 215 рублей, до Уптара - 189,5 рубля, до Нового Уптара - 181,5 рубля. Самой дешевой будет поездка от вокзала до Снежного - 80,5 рубля.

За перевозку багажа магаданцам нужно заплатить 100 рублей за каждое место. При этом дальность поездки в этом случае значения не имеет.

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