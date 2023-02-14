В ЕАО планируют открыть первую сеть глэмпингов

В правительстве Еврейской автономной области прошла встреча с представителями «Синергии» Фото: правительство ЕАО

В правительстве Еврейской автономной области прошла встреча с представителями «Синергии». На ней обсудили совместное развитие проектов, касающихся образования, бизнеса и туризма.

В прошлом году представители правительства и корпорации уже заключили соглашение о сотрудничестве. Это произошло на Восточном экономическом форуме. Ростислав Гольдштейн, губернатор ЕАО и Вадим Лобов, президент «Синергии» договорились о проведении мероприятий, развитии патриотического воспитания, обучении в популярных направлениях и формировании и продвижении бренда области и некоторых ее городов.

- Тесное сотрудничество с корпорацией позволит вовлекать молодежь в политические и общественные процессы. Такая активность позволит удержать ее на территории Дальнего Востока в целом и Еврейской автономной области в частности, - сказал Ростислав Гольдштейн.

По некоторым направлениям работа кипит уже давно. Например, уже два года создается программа для предпринимателей и самозанятых. А патриотический проект «Герои спецоперации» получил хорошую оценку от регионального правительства.

Есть ее одна идея: в живописных местах области создать сеть глэмпингов для развития туризма в регионе. Работа над этим может начаться уже в текущем году.

Вадим Лобов рассказал, что корпорация планирует раскидать сеть по всей России. На юге страны уже скоро откроются 10 площадок. На каждой из них - комфортная для эко-отдыха инфраструктура и 10-15 домиков. Важным критерием является живописная природа - озера, горы, водопады. Именно такие места хотят найти в ЕАО и оборудовать там подобные площадки.

Губернатору идея понравилась. Он уже предложил несколько локаций - Кульдуркие воды, горнолыжные трасы, туристические тропы и пограничная река Амур. К тому же в регионе сейчас работают над развитием детского туризма, и глэмпинги очень бы в этом помогли.

Участники совещания также договорились совместно проработать возможности развития территорий около недавно открывшегося в регионе железнодорожного моста Нижнеленинское - Тунцзян, соединяющего Россию и Китай.

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