Гуманитарную помощь военным из Якутии доставили в Хабаровск Фото: Постпредство Якутии по ДФО

В Хабаровск на прошедших выходных поступила гуманитарная помощь для военных, находящихся на лечении в госпиталях и санитарных частях Хабаровского края. Груз отправили региональный штаб помощи #МЫВМЕСТЕ и Республиканское общественное движение «Якутия с тобой!»

Волонтеры рассказали, что посылки с помощью приходят от разных людей - будь то обычные жители, компании или предприниматели Якутии.

По словам Кима Борисова, постоянного представителя Якутии по ДФО, это не первый груз, который отправили во Владивосток и Хабаровск для мобилизованных якутов.

- В постпредстве постоянно помогают бойцам, проходящим лечение в госпиталях Дальнего Востока. Сегодня мы получили большую партию гуманитарного груза, удовлетворяющего реальные потребности военнослужащих, собранного и отправленного по нашей заявке. Курировать доставку будут сотрудники постпредства Якутии по ДФО и активисты движения «Волонтеры Саха» на Дальнем Востоке, - рассказал Ким Борисов.

Принимают гуманитарную помощь в пункте по улице Орджоникидзе, 10, второй этаж. Каждый день с 10:00 до 18:00 сюда можно принести все необходимое для бойцов. В списке около 30 пунктов: это теплые вещи, продукты, лекарства, средства личной гигиены и индивидуальной защиты.

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