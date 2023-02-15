Серийная воровка: женщину пришлось взять под стражу, чтобы прекратить кражи в Магадане

Полиция поймала женщину, совершившую девять крупных краж в Магадане Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полицейским Магадана удалось прервать серию крупных краж. Они задержали 27-летнюю подозреваемую, которая раньше не раз имела проблемы с законом. Женщину подозревают в девяти преступлениях, ущерб от которых составил почти 700 тысяч рублей.

В марте 2022 года Светлана (имя изменено - прим. ред.) заметила, что дверь одной из квартир в доме на Гагарина была открыта. Женщина зашла внутрь, украла шкатулку с украшениями почти на 400 тысяч рублей и сбежала. Позже она продала драгоценности через знакомого. Затем она пробралась в квартиру дома по Марчеканскому переулку, когда ребенок, заходя домой, не запер за собой дверь. Оттуда Светлана унесла женскую сумку.

Следующую кражу женщина совершила в ТЦ. Она пробралась на склад с техникой и вынесла два телевизора. Поняв, что ее никто не заметил, Светлана вернулась в ТЦ и украла еще три телевизора. Всю технику женщина продала случайным прохожим. Еще один эпизод произошел в магазине парфюмерии. Оттуда она вынесла шесть флаконов туалетной воды на сумму больше 50 тысяч рублей.

У Светланы случались и неудачи. Ее трижды ловили за руку в момент совершения преступления, но каждый раз она оставалась безнаказанной.

- Когда обвиняемая была задержана, ее взяли под стражу, тем самым прервав криминальный шопинг. Женщина полностью признала вину. Общая сумма ущерба от ее действий составила около 700 тысяч рублей, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

На женщину завели уголовное дело и передали материалы по нему в суд. Серийную воровку могут приговорить к лишению свободы сроком до шести лет.

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