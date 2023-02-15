Две ледовые переправы перестали работать в Хабаровском крае Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Нанайском районе Хабаровского края вывели из эксплуатации две технологические переправы. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России, ледовые дороги использовало предприятие, собственник решил их закрыть. Располагались ледовые переправы в районе поселка Синда и проходили через две протоки - Синдинскую и Оридон. На участках для безопасности уберут знаки и поставят барьеры.

В Хабаровском крае в настоящее время функционирует 31 ледовая переправа. На всех имеется определенный режим работы и порядок пропуска машин. Ездить можно только по определенному месту, огражденному вехами. На съездах имеются необходимые знаки, в том числе по ограничению скоростного режима. Также здесь есть посты со спасательным снаряжением и информационные стенды.

Во избежание чрезвычайных происшествий на переправах ведется регулярное наблюдение и мониторинг состояния льда. При возникновении трещин движение останавливают. Допустимая грузоподъемность переправы также ограничена.

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