В этом году в Хабаровском крае поступить в медицинский на целевое обучение смогут 300 студентов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае продолжают решать вопрос кадрового обеспечения в области здравоохранения. Как сообщает в своем телеграм-канале Евгений Никонов, зампред правительства по социальным вопросам, в этом году попасть на обучение по целевому направлению смогут 300 человек. Они смогут получить образование по направлениям специалитета и ординатуры.

Набор увеличен в Дальневосточном государственном медицинском университете, в прошлом году на специалитет пришли учиться 165 человек, а в ординатуру - 67, в этом году примут 200 человек на специалитет и 100 в ординатуру.

- Увеличен набор в медицинский колледж с 450 до 700 человек, в дальнейшем планируется увеличить до 800 человек, - пишет зампред.

Также идет работа по трудоустройству земских докторов и фельдшеров. За прошлый год на работу пришли 45 врачей и 26 медицинских работников среднего звена. В этом году врачей будет 55, а специалистов - 23.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.