Конкурс проектов СОНКО пройдет в Хабаровском крае Фото: минкультуры Хабаровского края

В регионе пройдет конкурс проектов социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), который организует минкультуры Хабаровского края. Победители получат субсидии на предоставление услуг в культурной сфере.

- В регионе уже поддержано 25 проектов. Постоянное сотрудничество осуществляется с НКО «Ассоциация музеев Хабаровского края», АНО «Точка роста», Хабаровское краевое отделение организации «Союз театральных деятелей РФ», АНО гражданских инициатив «Содружество» и другими, - рассказали в минкультуры Хабаровского края.

Подать заявки на участие в конкурсе можно лично с 3 по 31 марта по адресу: Фрунзе, 61, кабинет №308. Прием документов ведется в рабочие дни с 09:00 до 18:00. Также можно отправить заявление по почте на адрес минкультуры края.

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