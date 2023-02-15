Кандидатов для участия в программе «Земский учитель» отбирают в Хабаровском крае Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Хабаровский край участвует в программе «Земский учитель», которая входит в нацпроект «Образование». Цель проекта - привлечь педагогов к работе в селах и малых городах России.

В регионе ведется прием заявок от учителей, которые готовы работать в школах, расположенных в удаленных населенных пунктах. Для педагогов предусмотрены квоты и меры господдержки. Чтобы стать участником программы, нужно иметь гражданство РФ и быть младше 55 лет на момент подачи документов. Также кандидаты должны быть готовы к тому, что в выбранной школе придется отработать минимум пять лет.

- В этом году по программе «Земский учитель» предусмотрено 14 квот. На них выделено 28 миллионов рублей. Под квоты утвержден список из 48 вакансий в 13 районах. Учителя, прошедшие конкурсный отбор, смогут выбрать место работы из 48 доступных вариантов. Мы уже зарегистрировали 15 заявлений, - рассказали в минобрнауки края.

Документы будут принимать до 15 апреля. Участники программы получат выплаты в размере двух миллионов рублей для обустройства на новом месте. Отправить заявку на конкурс можно на портале «Земский учитель».

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