Несильный мороз ожидает хабаровчан 16 февраля Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровске 16 февраля ожидается солнечная погода без осадков. Ветер будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду. Ночью температура опустится до отметок от -19 до -21, а днем столбик термометра покажет от -8 до -10.

В южных районах Хабаровского края 16 февраля погода будет также спокойной. Ночные морозы от -19 до -34 днем сменятся комфортными 5-10 градусами ниже ноля. Скорость ветра составит 7-12 метров в секунду.

В центральной части региона осадков не будет. Ветер достигнет скорости 2-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет от -20 до -35, а днем от -7 до -15.

На севере края снег и слабая метель ожидают Охотский район. Средняя скорость ветра составит 2-12 метров в секунду, только в Тугуро-Чумиканском районе порывы будут достигать 20 метров. Температура ночью будет от -20 до -35, а днем от -11 до -17 градусов.

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