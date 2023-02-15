Почти 80 человек с ОРВИ и гриппом попали в больницы Хабаровска Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Хабаровске выросло число заболевших гриппом и ОРВИ. По информации администрации города, на прошлой неделе с этими диагнозами зарегистрировали 78 человек. Из этого числа 51 - дети.

При этом данное количество зараженных почти в два раза больше, чем за предыдущую неделю. К счастью, тяжелых случаев нет. Несмотря на это специалисты просят не заниматься самолечением при первых симптомах, а обращаться к специалистам.

Жители Хабаровска стали чаще заражаться простудными заболеваниями. По данным Роспотребнадзора, с 6 по 12 февраля к врачам обратились 6 039 человек. На предыдущей неделе их было на 583 меньше.

- В целом эпидемический порог в городе превышен на шесть процентов. Выявлено 29 случаев гриппа: 22 у взрослых и семь у детей до 14 лет, - рассказала Екатерина Царева, консультант городского управления по физической культуре, спорту и здравоохранению.

Внебольничную пневмонию подтвердили у 128 человек. Больше всего традиционно болеют пожилые - среди этого числа зарегистрировали 33 хабаровчанина старше 65 лет. По словам эксперта, именно эти люди наиболее уязвимы перед вирусом. В стационары положили 75 горожан с болезнью разной степени тяжести.

Растет и статистика по больным коронавирусом: 238 человек за прошедшую неделю, что снова больше предыдущей. С 30 января по 5 февраля заболели 217 хабаровчан.

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