Сферу общепита будут развивать в удаленных населенных пунктах Хабаровского края Фото: минпромторг Хабаровского края

В Хабаровском крае стартовали мероприятия, направленные на развитие сферы общепита. Первым в поле зрения минпромторга попал поселок Чегдомын. Представители министерства и краевых властей, администрации района, предпринимателей и рестораторов обсудили за круглым столом ситуацию с нехваткой заведений питания и пути решения проблемы. Они также рассмотрели перспективы развития отрасли в Верхнебуреинском районе. Всего здесь работает только 19 заведений на 475 посадочных мест. При этом на каждую тысячу человек населения должно приходиться 40 мест, что в два раза больше реальной ситуации в районе.

- Мы понимаем необходимость развития общественного питания в отдаленных районах края и видим точки роста. Часть рынка находится в теневом сегменте, что представляет угрозу для потребителя. Также сейчас прорабатывается вопрос субсидирования ж/д тарифов на доставку отдельных продовольственных товаров в Верхнебуреинский район, - сказал Евгений Романов, министр промышленности и торговли края.

Круглые столы пройдут во всех районах в течение первого полугодия 2023 года. После этого будет проанализирована общая ситуация в сфере общепита и проработаны меры, которые позволят отрасли развиваться. Следующая встреча пройдет 21 февраля в Нанайском районе.

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