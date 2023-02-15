Хабаровский край остался лидером в развитии экспорта

Из региона вывозят рыбу, морепродукты, каменный уголь, нефтепродукты, черную и цветную металлурги, продукцию лесопромышленности Фото: Иван МАКЕЕВ

Хабаровский край остался лидером в развитии благоприятных условий для экспорта среди регионов Дальнего Востока. По итогам прошлого года край вошел в первую группу рэнкинга среди субъектов страны.

В прошлом году страна столкнулась с санкционным давлением. Это повлияло на нарушение цепей поставок, сложности с логистикой. Но благодаря работе с экспортным центром и внедрению экспортного стандарта удалось не просто сохранить, а даже нарастить объемы. Так, в Хабаровском крае они выросли на 4,1 процента.

Из региона вывозят рыбу, морепродукты, каменный уголь, нефтепродукты, черные и цветные металлы, продукцию лесопромышленности. В итоге несырьевой неэнергетический экспорт вырос на 5,2 процента.

Край продолжает работать со 100 странами. Основными его партнерами остаются Корея, Филиппины, Япония, Китай и Казахстан. В прошлом году «перезагрузились» отношения с Китаем и Беларусью.

- В ходе визита делегации края в Беларусь в мае прошлого года заключено соглашение о сотрудничестве между правительствами Хабаровского края и Республики Беларусь. Главный итог нашей совместной работы в 2022 году - объем двусторонней торговли Хабаровского края с Республикой Беларусь вырос к уровню 2021 года в два раза, - заявил губернатор Михаил Дегтярев.

Появились субсидии на компенсацию транспортных расходов и так называемый «экспортный кешбэк» - меры поддержки для экспортеров. А краевой центр экспорта на все 100 соответствует требованиям минэкономразвития России. В прошлом году поддержку в крае получили 310 компаний.

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