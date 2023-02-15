Конкурс для школьников «Хабаровск – территория лучших» проходит в краевом центре Фото: администрация Хабаровска

В региональном центре проходит конкурс «Хабаровск - территория лучших». Уже второй год ученики Хабаровска соревнуются в количестве отличных оценок, достижениях в учебе, творчестве, спорте и науке.

- На протяжении многих лет под эгидой мэра Хабаровска в городе существовал проект «Пятерки любимому городу!» Школьникам необходимо было набрать как можно больше оценок «5». По окончании учебного года победителям вручали ценные призы. Посовещавшись с родителями и детьми, мы решили, что нужен новый формат конкурса. Ребята рассказали, что хотят проявить себя не только в учебе, и теперь они могут показать свои таланты в разных сферах, - рассказала Татьяна Матвеенкова, начальник управления образования администрации Хабаровска.

По словам руководства гимназии №1, на конкурс выдвинулось большое количество учеников. На городской уровень вышли девять человек. Специалистам управления образования и СМИ ребята показали, как хорошо знают географию, физику и химию, владеют спортивными и эстрадными танцами и играют на музыкальных инструментах.

На первом этапе конкурса сразились 700 хабаровских школьников. Из них 258 покажут свои таланты на городском уровне в одной из 10 возрастных групп (2-11 классы). В каждой из них определят по пять победителей. Они получат подарки и дипломы.

До конца учебного года ребята еще смогут дополнить свои портфолио - в них можно занести итоги третьей и четвертой четвертей. Церемония награждения пройдет в мае, перед Днем города.

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