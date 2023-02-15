Специалисты Минпромторга обнаружили нехватку ресторанов в отдаленных районах Хабаровска Фото: БОГДАНОВ Сергей

Нехватку кафе и ресторанов в отдаленных районах Хабаровска выявили специалисты минпромторга края. В итоге в ведомстве решили развивать общепит в городе и начали с рабочего поселка Чегдомын.

На заседании с представителями профильных министерств, бизнеса и правительства эксперты рассмотрели варианты развития этой сферы в Верхнебуреинском муниципальном районе.

По их подсчетам, в районе сейчас работает всего 19 точек общепита, в которых могут разместиться 475 гостей: это 10 кафе, пять закусочных, два предприятия быстрого обслуживания, столовая и бар. И это не соответствует нормам, по которым на тысячу жителей должно быть 40 посадочных мест. В районе показатель меньше почти вдвое - там 20,5 места.

- Мы понимаем значимость развития общественного питания в отдаленных районах края и видим точки роста, которые будем прорабатывать вместе с предпринимателями. Часть рынка находится в теневой занятости, что небезопасно для потребителя. Сейчас прорабатывается вопрос субсидирования железнодорожных тарифов на доставку отдельных социально значимых продовольственных товаров в Верхнебуреинский район, - отметил Евгений Романов, министр промышленности и торговли Хабаровского края.

Такие совещания пройдут в ближайшие полгода в каждом районе края. А потом министерство проанализирует полученные данные и подготовит перечень мер поддержки. Следующее заседание намечено на 21 февраля в Нанайском районе.

При этом предприятия общепита могут высказаться напрямую. Рассказать о проблемах, поделиться предложениями представители бизнеса могут по телефону +7 (4212) 328-493 или электронной почте i.a.chervenko@adm.khv.ru. Каждый вопрос рассмотрят в управлении торговли министерства.

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