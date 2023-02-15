Жилищные сертификаты на покупку квартир для детей-сирот хотят ввести в Магаданской области Фото: администрация Магадана

На Колыме хотят расширить возможности покупки жилья для детей-сирот. Соответствующий законопроект в областную думу внесла прокуратура. Он касается тех, кто не успел вовремя получить жилье.

По данным на конец прошлого года, своей очереди на получение жилья ждут 311 человек, всего в списке в 2022 году был 141 человек. Но дождались жилья только 85 магаданцев. С 2019 года законные квадратные метры ждут четыре сироты, с 2020-го - столько же, а с 2021 года не получили квартиру 48 жителей региона.

В прошлом году на эти цели из бюджета выделили больше 98 миллионов рублей. На эти деньги купили 31 квартиру, одну квартиру из спецжилфонда освободили и отремонтировали, восемь квартир выделил комитет по управлению имуществом администрации Магадана.

- Введение жилищных сертификатов на приобретение квартир позволит детям-сиротам, соответствующим установленным критериям, приобретать жилье с помощью дополнительных средств (собственные, заемные средства, материнский капитал), - рассказали в администрации города.

В администрации уже подсчитали примерные растраты: на принятие закона на ближайшие три года потребует 73,7 миллиона рублей.

Второй проект для сирот представила Анжела Шурхно, министр образования Магаданской области. Она предложила расширить перечень льготников, которым требуется бесплатное питание, одежда, обувь и мягкий инвентарь, и включить туда жителей в возрасте 18-23 лет, которые потеряли родителей в период получения основного общего или среднего общего образования. Раньше в списке были только студенты вузов и колледжей.

Сертификат предлагается выдавать из расчета 33 квадратных метра на человека - это около пяти миллионов рублей. Сейчас похожий закон как раз рассматривают в Госдуме.

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