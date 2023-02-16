Компания iFly запустит авиарейсы из аэропорта Пулково в Хабаровск 7 июня

Компания iFly запустит авиарейсы из Санкт-Петербурга в Хабаровск
Фото: Иван МАКЕЕВ
Компания iFly расширяет список маршрутов, по которым будут выполняться перелеты в сезон отпусков. Летом перевозчик начнет выполнять рейсы из Санкт-Петербурга в Хабаровск. Первый рейс запланирован на 7 июня. Закрыть сообщение компания планирует в конце сентября.
- Из Питера в Хабаровск можно будет улететь по средам и пятницам в 19:35 по местному времени. В обратном направлении рейсы будут выполняться по вторникам и пятницам. Вылет из Хабаровска во вторник в 04:40, а в пятницу - в 12:40. Время в пути составит семь часов 45 минут, - рассказали в пресс-службе аэропорта Пулково.
Перелеты будут выполняться на самолетах Airbus A330 вместимостью от 345 до 370 кресел в компоновке экономкласса. Стоимость билета в одну сторону составит 20 108 рублей.
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