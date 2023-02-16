Михаил Дегтярев провел рабочую встречу с министром МЧС России Александром Куренковым
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев находится в Москве с рабочим визитом. В ходе поездки он встретился с министром МЧС России, генерал-лейтенантом Александром Куренковым. В основе повестки были вопросы организации мероприятий, которые запланированы на территории региона в 2023 году.
Михаил Дегтярев рассказал главе ведомства о том, как в крае готовятся к сезону паводков и лесных пожаров, о проведении учебно-методического сбора руководителей гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
- Наши спасатели каждый раз показывают высокий класс и мастерство в работе даже в самых непростых условиях при чрезвычайных ситуациях, - сказал Михаил Дегтярев.
Глава региона добавил, что власти региона предпринимают все возможные меры по минимизации ущерба экономике Хабаровского края от стихийных бедствий.
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